Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, εξιχνιάσθηκαν αμέσως ανθρωποκτονία σε βάρος αλλοδαπού, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός ομοεθνούς του, πράξεις που έλαβαν χώρα χθες (24-02-2026) το βράδυ, εντός οικίας σε περιοχή της Βοιωτίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, συνελήφθη σήμερα (25-02-2026) το πρωί ένας αλλοδαπός και αναζητείται για να συλληφθεί ένας ακόμη ομοεθνής του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διάπραξη ανθρωποκτονίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε αυτοψία και διεξοδική εξερεύνηση του χώρου, όπου έλαβαν χώρα οι εγκληματικές ενέργειες, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, καθώς και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της ίδιας Υπηρεσίας.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα, ενώ ο τραυματίας ομοεθνής του διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών, ενώ διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες διάπραξης των προαναφερόμενων εγκληματικών πράξεων.

