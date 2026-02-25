Σύλληψη 3 ατόμων για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν 3 άτομα, μέλη ευρύτερης εγκληματικής ομάδας, διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και του νόμου περί αλλοδαπών, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνονται ακόμη -2- άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ από την περαιτέρω ανάλυση και συνδυαστική μελέτη των δεδομένων που προέκυψαν, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, κοινή επιχείρηση αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οποίας τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση ύποπτο εμπόρευμα, το οποίο προέρχονταν από χώρα της Ευρώπης.

Από την εξέλιξη της επιχείρησης, διακριβώθηκε η δράση των κατηγορούμενων, οι οποίοι, κατά περίπτωση παρέλαβαν το επίμαχο εμπόρευμα, ενώ παράλληλα, κατά τη διαδρομή τους προς τον τελικό τους προορισμό, λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Ακολούθως, κατά τον χρόνο παράδοσης σε οικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκαν οι τρεις από τους κατηγορούμενους, εκ των οποίων ο ένας προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Από την επιτόπια έρευνα στο επίμαχο εμπόρευμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένες, εντός φούρνου μικροκυμάτων, -3- συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν -2.927- γραμμάρια κοκαΐνης.

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας κοκαΐνης, πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, έρευνες και σε οικίες και οχήματα των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αεροβόλο όπλο,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, κατασχέθηκαν 4 οχήματα, από τα οποία τα 2επαγγελματικά, ως μέσα τέλεσης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.