Μαίνεται η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Αγώνας να σωθεί ο οικισμός της Δαδιάς Ελλάδα 11:14, 24.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο βορειοανατολικός άνεμος είναι πολύτιμος σύμμαχος στις προσπάθειες να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τον οικισμό της Δαδιάς