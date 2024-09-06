Τουλάχιστον 10 σκυλιά και πολλές γάτες δηλητηριάστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στην περιοχή της Κερασιάς Μαγνησίας.

Οι κάτοικοι βρήκαν φόλες μέσα σε κομμάτια από κρέας ακόμα και στις αυλές των σπιτιών τους.

Υπάρχουν φόβοι, σύμφωνα με το gegonotanews ότι ο αριθμός των δολοφονημένων ζώων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς λείπουν από το χωριό και άλλα σκυλιά ενώ τα γαυγίσματα έχουν σιγήσει σε ολόκληρη την περιοχή κάτι που μαρτυρά ότι ο θάνατος έχει “χτυπήσει” και σε άλλα σημεία.

Η πλατεία και οι αυλές των σπιτιών γέμισαν με νεκρά ζώα. Δεν δολοφονήθηκαν μόνο τα αδέσποτα, αλλά και δεσποζόμενα ζώα.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι και ζητούν να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Χθες, Πέμπτη, κατατέθηκε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Βελεστίνου, ενώ ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Βόλου.

Όλα τα ζώα ήταν με αφρούς στο στόμα, δείγμα ότι δηλητηριάστηκαν από φόλα.

Χαρακτηριστικά το τελευταίο σκυλάκι, βρήκε μαρτυρικό θάνατο μπροστά στα μάτια πολλών κατοίκων ανάμεσά τους και παιδιά.

Πηγή: skai.gr

