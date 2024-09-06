Πέθανε ο Σωτήρης Γκίκας – Συλλυπητήρια από τη Νέα Δημοκρατία

Τα θερμά της συλλυπητήρια εκφράζει η Νέα Δημοκρατία για τον θάνατο του πρώην βουλευτή του κόμματος και αντιστράτηγο εν αποστρατεία Σωτήρη Γκίκα.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται αναλυτικά:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή του κόμματος, αντιστράτηγο ε.α. Σωτήρη Γκίκα.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1925 και σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων. Υπηρέτησε 32 χρόνια στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. Τιμήθηκε εν πολέμω με 2 χρυσά Αριστεία Ανδρείας και πολλούς πολεμικούς Σταυρούς Γ' Τάξεως, διαμνημονεύσεις και παράσημα.

Διετέλεσε βουλευτής Κερκύρας την περίοδο 1981-1993. Σε όλη την πορεία του ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την εργατικότητα και την ακεραιότητά του. Άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και στην ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Στους οικείους του και ιδιαίτερα στον γιο του Στέφανο, σημερινό βουλευτή Κέρκυρας και υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Πηγή: skai.gr

