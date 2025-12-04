Του Γιάννη Ανυφαντή

Από τους μεγαλύτερους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα με επιδοτήσεις σχεδόν 600.000 ευρώ σε έξι χρόνια, αν και μεγάλωσε στο Λύρειο Ίδρυμα μαζί με τα αδέρφια του, εμφανίστηκε ο Χρήστος Μαγειρίας – σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου – στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταθέτοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι η Ferrari αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. «Το 80% ανήκε σε μένα και το 20% στη μητέρα μου. Μου το έκανε μεταβίβαση η μητέρα μου μετά από έναν χρόνο σαν δώρο. Δεν μπορούμε να θάβουμε μια οικογένεια. Είμαστε τίμιοι αγρότες» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα απέρριψε ως λασπολογία τα όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων. «Από το 2019 μέχρι σήμερα συνολικά το πολύ έχω κερδίσει 25χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα τζόκερ. Έχω τα χαρτιά εδώ», είπε ο ίδιος, με τον εισηγητή της ΝΔ να ζητά διευκρινίσεις.

Λαζαρίδης: «Πριν το 19 έχετε κερδίσει;»

Μαγειρίας: «Πάλι κάποια. 5.000 - 2 χιλιάδων, 800 ευρώ, 300 ευρώ.»

Σε ότι αφορά πάντως το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». «Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;», τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να απαντά: «Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για δύο οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν ήμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Όταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.