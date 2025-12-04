Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποίησε μελέτη για τα περιστατικά δαγκώματος από σκύλο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 2023 καταγράφηκαν συνολικά 2.820 περιστατικά που ζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά από δάγκωμα σκύλου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Η συχνότητα εμφάνισης των περιστατικών παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια, κυμαινόμενη από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Τα περισσότερα περιστατικά σημειώθηκαν τον Απρίλιο και κατά τη διάρκεια περιόδων καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο. Στο 63% των περιπτώσεων καταγράφηκε μόνο ένα δάγκωμα, με το 51% των τραυμάτων να εντοπίζεται στα κάτω άκρα. Αιμορραγία διαπιστώθηκε στο 75% των περιστατικών, ενώ στα υπόλοιπα δεν υπήρξε εκροή αίματος.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, τα υψηλότερα ποσοστά δαγκωμάτων σημειώθηκαν στους πολίτες 60-69 ετών (29/100.000), ενώ τα παιδιά ηλικίας 1-9 ετών εμφάνισαν τη χαμηλότερη συχνότητα (11/100.000). Ωστόσο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας είχαν συχνότερα τραύματα στην κεφαλή και τον τράχηλο, συνήθως από δεσποζόμενους σκύλους.

Τα περιστατικά που προκλήθηκαν από αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους καταγράφηκαν σε σχεδόν ίση συχνότητα (1,04:1). Οι αδέσποτοι σκύλοι προκάλεσαν συχνότερα τραύματα σε ενήλικες, ενώ οι δεσποζόμενοι ενεπλάκησαν πιο συχνά σε περιστατικά με παιδιά. Στη συντριπτική πλειονότητα, οι ασθενείς εμφάνισαν ήπια κλινική εικόνα με επιπόλαια τραύματα, ωστόσο το 9% παρουσίασε σοβαρότερους τραυματισμούς. Επιπλέον, το 5% των ασθενών χρειάστηκε νοσηλεία.

Τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στη μελέτη αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 19 περιστατικά ετησίως, ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 14 περιστατικά. Είναι πιθανό, ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών να είναι μεγαλύτερος, καθώς μόνο το 47% των νοσοκομείων και το 36% των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης παρείχε δεδομένα, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι οι τραυματισμοί αυτοί αποτελούν σημαντικό αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της υπευθυνότητας. Όπως σημειώνεται, «η εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών για το πώς να προσεγγίζουν και να διαχειρίζονται έναν σκύλο, η αποτροπή εγκατάλειψης ζώων και η συνεπής εφαρμογή των προγραμμάτων στείρωσης και υιοθεσίας είναι μέτρα που προστατεύουν τόσο εμάς όσο και τους ίδιους τους σκύλους».

Με σωστή ενημέρωση και υπεύθυνη στάση, μπορούμε να απολαμβάνουμε την πολύτιμη συντροφιά των σκύλων, μειώνοντας τους κινδύνους και ενισχύοντας τη σχέση ανθρώπου-ζώου, καταλήγει ο ΕΟΔΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

