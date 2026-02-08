Μαφία των τσιγαράδων: Τα παρατσούκλια και οι κωδικές ονομασίες του κυκλώματος

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, που εξάρθρωσε η Αστυνομία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος αδερφός του, ο «Πρόεδρος», ήταν οι απόλυτοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης παρασκευής, επεξεργασίας και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων υπό τη μορφή μιας σύγχρονης «καπνοβιομηχανίας».

Ένδειξη κυριαρχίας από τον αρχηγό το γεγονός ότι καθόταν σε ξύλινη καρέκλα με κόκκινη επένδυση, στην πλάτη της οποίας είχε προσωπογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Βασικοί συνεργάτες τους ο 44χρονος «Μουσάτος», ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στον Ασπρόπυργο, ο 39χρονος «Θανάσης ή Γραφείο», ο 40χρονος «Μαυρούλης ή Καραμέλας», ο 43χρονος «Προϊστάμενος ή Κουμπάρος», ο 34χρονος «Μπαμπουίνος», ο 44χρονος «Εφοπλιστής ή Γαμπρός», ο 67χρονος «Μπαμπάς», ο 44χρονος «Γιαγιάς», ο 62χρονος «Παππούς», κάποια μέλη του κυκλώματος που παρέμεναν ασύλληπτοι, όπως «το πτώμα» αλλά και δέκα ακόμη άτομα.

Η εγκληματική οργάνωση απαρτιζόταν από ομογενείς από Καζακστάν, Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία.

Ο 39χρονος «Θανάσης ή Γραφείο» επικοινωνούσε με αστυνομικούς που είχαν πρόσβαση σε αρχεία στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων, στους οποίους έδινε αμοιβή 500 ευρώ, προκειμένου να διαπιστώνουν αν πρόκειται για αστυνομικά οχήματα που τους παρακολουθούσαν.

Ένας 55χρονος αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πληκτρολόγησε 30 οχήματα, «ύποπτα» για το κύκλωμα.

Ο αρχηγός φέρεται να είχε συνοδεία τουλάχιστο έναν αστυνομικό, ενδεχομένως και περισσότερους.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για τους χώρους και τη δραστηριότητα.

Φορτηγά: Κινέζος, πορτοκαλί,

Φανάρια: Διόδια

Εθνικές οδούς: Φαρδύ

Αστυνομικοί: Καρούμπαλο

Αχυράνθρωποι: Τσουβάλια

Παλέτες: Κούκλα

Πακέτα τσιγάρων: Win, Γαϊδούρι

Καπνός: Τσάι ή χαλίκια

Ο αρχηγός «Πούτιν» διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ τον αδερφό του τον αποκαλούσαν «Πρόεδρο» γιατί είναι πρόεδρος σε καλλιτεχνικό σωματείο Ποντίων.

Σημειώνεται ότι ο «Πούτιν» είχε συλληφθεί το 2001 μαζί με τον αδερφό τους ως «προπομποί» στη μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, το 2007 για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, το 2021 για απόπειρα εκβίασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.