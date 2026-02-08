Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Τραυματισμό, μετά από ατύχημα, υπέστη το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και χειρουργήθηκε.
Η κα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, κρίθηκε αναγκαία χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ και επικεφαλής της Κλινικής Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.
Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή και η ίδια αναρρώνει εντός του νοσοκομείου, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.