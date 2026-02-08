Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Τραυματισμό, μετά από ατύχημα, υπέστη το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σήμερα στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και χειρουργήθηκε.

Η κα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, κρίθηκε αναγκαία χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ και επικεφαλής της Κλινικής Χειρουργικής Χεριού και Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή και η ίδια αναρρώνει εντός του νοσοκομείου, έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό.

Πηγή: skai.gr

