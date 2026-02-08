Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του Σμηνάρχου και το ταξίδι στην Κίνα

Σε ένα σύνθετο θρίλερ κατασκοπείας με μυστικές συναντήσεις και διεθνείς διασυνδέσεις εξελίσσεται η υπόθεση του Σμηνάρχου κατασκόπου.

Την ώρα που ο έμπειρος αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας παραμένει κρατούμενος στο αεροδικείο μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη, οι Αρχές ερευνούν ένα προς ένα τα αρχεία που έχουν βρεθεί στο κινητό, τον υπολογιστή αλλά και τα usb και τα οποία κατηγορείται ότι έστελνε στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

ΕΥΠ και ΓΕΕΘΑ ερευνούν πολύ προσεκτικά τις επαφές που είχε ο κατηγορούμενος Σμήναρχος. Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκονται απόστρατοι αξιωματικοί με διασυνδέσεις στην Κίνα, με τους οποίους δεν αποκλείεται να συνεργαζόταν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», καμπανάκι στις αρχές για τη δράση του σμηνάρχου είχε χτυπήσει στα τέλη του 2024, όταν είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του, ως όφειλε.

Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι πήγε στην Κίνα για να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών, με τις Αρχές να ερευνούν εάν τότε είχε συναντήσει τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε.

Η έρευνα όμως δεν σταματά εκεί. Επικεντρώνεται και στην πιθανή συνάντηση με Κινέζο πράκτορα το 2025, ο οποίος ταξιδεύοντας στην Ευρώπη είχε κάνει στάση στην Αθήνα και ενδεχομένως ο Σμήναρχος να είχε παραδώσει, τότε, έγγραφα και απόρρητες πληροφορίες στον "στρατολόγο" του.

Ο έμπειρος αξιωματικός της Αεροπορίας με θητεία σε κομβικές θέσεις, από τον Οκτώβριο του 2024, σε συχνά διαστήματα, έναντι αμοιβής, φέρεται να παρείχε κρίσιμες πληροφορίες στον Κινέζο σύνδεσμό του.

Η αμοιβή του 54χρονου κυμαινόταν από 5 έως 15 χιλιάδες και γινόταν είτε σε κρυπτονομίσματα, είτε σε δολάρια. Ο κατηγορούμενος Σμήναρχος χρησιμοποιούσε ειδικό εξοπλισμό κρυπτογράφησης για να αποσπά και να στέλνει απόρρητες πληροφορίες, χρήσιμες για την Κίνα.

Ο κατηγορούμενος είχε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία του, ενώ το δεύτερο, όχι. Σε αυτό μάλιστα, εντοπίστηκε το κινέζικο λογισμικό κρυπτογράφησης με το οποίο αποστέλλονταν οι απόρρητες πληροφορίες, αλλά και δύο διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν αποσταλεί σε φωτογραφίες.

Την ερχόμενη Τρίτη, ο κατηγορούμενος Σμήναρχος θα απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας αεροδικείου για κατασκοπεία και μετάδοση κρατικών μυστικών.

Δεν αποκλείεται ο κατηγορούμενος Σμήναρχος μετά την απολογία του να ζητήσει από την ανακρίτρια να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της ηλεκτρονικής επιτήρησης, το γνωστό βραχιολάκι, για να μην μπει σε στρατιωτική φυλακή.

Πώς τον στρατολόγησαν

Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για το κατασκοπευτικό δίκτυο, τη δράση, αλλά και τη στρατολόγηση του Σμηνάρχου.

Ο 54χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στρατολογήθηκε πριν από 1,5 χρόνο και η πρώτη επαφή/ εντοπισμός και προσέγγισή του έγινε μέσω social media αφού ο σμήναρχος είχε ένα «πλούσιο» προφίλ στο οποίο υπήρχαν αναφορές τόσο για τους τομείς εξειδίκευσής του όσο και για τις υπηρεσίες στις οποίες είχε υπηρετήσει.

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση με τους Κινέζους αξιωματούχους πληροφοριών έγινε πάντως το 2024 όταν και Σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα και ήρθε σε επαφή με τον χειριστή του.

Το πρόσχημα που χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει το ταξίδι ήταν η συμμετοχή του σε σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, ο χειριστής του ήταν άνδρας. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι σε μία από τις συναντήσεις τους στην Κίνα ήταν παρούσα και μία γυναίκα, ο ρόλος της οποίας διερευνάται.

Σε ό,τι αφορά τα χρηματικά ποσά που έλαβε, δηλώνει ότι μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους εισέπραξε συνολικά 30.000 ευρώ, είτε σε μορφή κρυπτονομισμάτων είτε σε δολάρια και ευρώ. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι προχωρούσε σε αναλήψεις μικρών ποσών μέσω τραπεζών, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες.

Τέλος, αυτό που προκύπτει τόσο από τις μέχρι τώρα έρευνες όσο και από την ομολογία του είναι ότι το πρώτο διάστημα του ανέθεταν μικρές αποστολές, όπως λόγου χάριν η «διαρροή», ήσσονος σημασίας εγγράφων, δοκιμαστικά. Όταν οι Κινέζοι χειριστές του, επιβεβαίωσαν πως έχει πρόσβαση σε σημαντικότερες πληροφορίες τις οποίες και ήταν ικανός να διαβιβάσει, του ζήτησαν συμπληρωματικά στοιχεία.

