Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η άγρια συμπλοκή αστυνομικών με τουρίστες στη Μύκονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 τα ξημερώματα σήμερα σημειώθηκε καυγάς τουριστών που φέρεται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ έξω από κατάστημα εστίασης.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που φέρεται να προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να είχε ξεφύγει με αποτέλεσμα τις εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο που έχει αναρτήσει ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για το περιστατικό έγιναν 4 προσαγωγές, ενώ οι εμπλεκόμενοι δεν προχώρησαν σε μηνύσεις μεταξύ τους.
