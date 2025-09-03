Μύκονος: Συμπλοκή αστυνομικών με τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η άγρια συμπλοκή αστυνομικών με τουρίστες στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 τα ξημερώματα σήμερα σημειώθηκε καυγάς τουριστών που φέρεται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ έξω από κατάστημα εστίασης.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που φέρεται να προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να είχε ξεφύγει με αποτέλεσμα τις εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο που έχει αναρτήσει ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για το περιστατικό έγιναν 4 προσαγωγές, ενώ οι εμπλεκόμενοι δεν προχώρησαν σε μηνύσεις μεταξύ τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.