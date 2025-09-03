Λογαριασμός
Ψαράς που δέχθηκε πυρά από Τούρκους μιλά αποκλειστικά στο skai.gr: Προσπαθούσαν να μας βουλιάξουν

Συγκλονιστική μαρτυρία από τον ψαρά Παύλο Μανωλή, ο οποίος περιγράφει στο skai.gr όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη

Του Μάκη Συνοδινού

Αποκλειστικά στο skai.gr μιλάει ο ψαράς για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν αργά το βράδυ οι Έλληνες ψαράδες μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν Τούρκοι ψαράδες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον τους.

Μιλώντας στον ρεπόρτερ του skai.gr, Μάκη Συνοδινό ο Παύλος Μανωλής λέει ότι ξεκίνησαν περίπου 30 αλιευτικά σκάφη από το λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα με προορισμό τη Σαμοθράκη, για να πάνε στο σημείο που βρίσκονταν περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά, τα οποία ψάρευαν άλλα σε διεθνή ύδατα και άλλα σε ελληνικά.

«Αυτοί αλιεύουν παράνομα, ξεπαστρεύουν ακόμη και το γόνο, μαζεύουν τα πάντα» είπε ο κ. Μανωλής και συνέχισε: «Φτάσαμε δίπλα τους και άρχισαν να μας κυνηγούν, προσπαθήσουν να μας βουλιάξουν. Βγάλαν όπλα, άρχισαν να πυροβολούν ελαφρώς πάνω από τα σκάφη μας».

Στη συνέχεια είπε ότι κάλεσαν το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και επέστρεψαν στο λιμάνι, «γιατί κανείς δεν ήρθε».

Ακούστε το ηχητικό

Βίντεο από το περιστατικό όπου ακούγονται πυροβολισμοί:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία ψαράδες Σαμοθράκη
