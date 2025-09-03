Του Μάκη Συνοδινού

Αποκλειστικά στο skai.gr μιλάει ο ψαράς για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν αργά το βράδυ οι Έλληνες ψαράδες μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν Τούρκοι ψαράδες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον τους.

Μιλώντας στον ρεπόρτερ του skai.gr, Μάκη Συνοδινό ο Παύλος Μανωλής λέει ότι ξεκίνησαν περίπου 30 αλιευτικά σκάφη από το λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα με προορισμό τη Σαμοθράκη, για να πάνε στο σημείο που βρίσκονταν περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά, τα οποία ψάρευαν άλλα σε διεθνή ύδατα και άλλα σε ελληνικά.

«Αυτοί αλιεύουν παράνομα, ξεπαστρεύουν ακόμη και το γόνο, μαζεύουν τα πάντα» είπε ο κ. Μανωλής και συνέχισε: «Φτάσαμε δίπλα τους και άρχισαν να μας κυνηγούν, προσπαθήσουν να μας βουλιάξουν. Βγάλαν όπλα, άρχισαν να πυροβολούν ελαφρώς πάνω από τα σκάφη μας».

Στη συνέχεια είπε ότι κάλεσαν το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και επέστρεψαν στο λιμάνι, «γιατί κανείς δεν ήρθε».

Ακούστε το ηχητικό

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Βίντεο από το περιστατικό όπου ακούγονται πυροβολισμοί:

