Μια τουρίστρια από την Βραζιλία ξεμπρόστιασε στο TikTok έναν οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Μαρίνα Ζέας.
Όπως αναφέρει στο βίντεο η γυναίκα, η συμφωνία τους ήταν 60 ευρώ, ενώ στην αρχή ο οδηγός είχε ζητήσει 80 ευρώ. Ενώ τα συμφώνησα, όταν έφτασαν στον προορισμό, της ζήτησε 130 ευρώ.
Η τουρίστρια κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος ενώ του είπε πως μπορεί να καλέσει και την αστυνομία.
Το βίντεο έγινε viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά.
- Ψαράς που δέχθηκε πυρά από Τούρκους μιλά αποκλειστικά στο skai.gr: Προσπαθούσαν να μας βουλιάξουν
- Τέμπη: Στη δικαιοσύνη η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περί μεθοδεύσεων στο πόρισμα
- Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.