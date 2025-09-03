Μια τουρίστρια από την Βραζιλία ξεμπρόστιασε στο TikTok έναν οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Μαρίνα Ζέας.

Όπως αναφέρει στο βίντεο η γυναίκα, η συμφωνία τους ήταν 60 ευρώ, ενώ στην αρχή ο οδηγός είχε ζητήσει 80 ευρώ. Ενώ τα συμφώνησα, όταν έφτασαν στον προορισμό, της ζήτησε 130 ευρώ.

Η τουρίστρια κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος ενώ του είπε πως μπορεί να καλέσει και την αστυνομία.

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

