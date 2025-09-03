Λογαριασμός
Τουρίστρια ξεμπρόστιασε οδηγό ταξί που ζήτησε 130 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο - Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο

Η τουρίστρια έβγαλε το κινητό της και κατέγραψε το ταξίμετρο, τον οδηγό και την πινακίδα του - Ανήρτησε το βίντεο στο TikTok, το οποίο έγινε viral

Ταξί

Μια τουρίστρια από την Βραζιλία ξεμπρόστιασε στο TikTok έναν οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Μαρίνα Ζέας. 

Όπως αναφέρει στο βίντεο η γυναίκα, η συμφωνία τους ήταν 60 ευρώ, ενώ στην αρχή ο οδηγός είχε ζητήσει 80 ευρώ. Ενώ τα συμφώνησα, όταν έφτασαν στον προορισμό, της ζήτησε 130 ευρώ. 

Η τουρίστρια κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος ενώ του είπε πως μπορεί να καλέσει και την αστυνομία. 

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά. 

