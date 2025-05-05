Λωβοκομείο: Σιωπηλός μάρτυρας πόνου και ανθρωπιάς

Το Λωβοκομείο της Χίου στέκει σήμερα βουβό, κουβαλώντας πάνω του αιώνες ανθρώπινου πόνου και ελπίδας. Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα, όταν η λέπρα δεν ήταν μόνο αρρώστια αλλά και κοινωνική καταδίκη.
Και όμως, πίσω από τα πέτρινα κτίσματά του, γεννήθηκαν πράξεις φροντίδας, πίστης και αλληλεγγύη, μια σιωπηλή μαρτυρία ότι η ανθρωπιά μπορεί να ανθίσει ακόμα και μέσα στην απομόνωση.
