Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:55 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε οικισμό.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Επιχειρούν 35 #πυροσβεστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2025
