Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα - Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:55 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε οικισμό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

