Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:55 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε οικισμό.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Επιχειρούν 35 #πυροσβεστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.