Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου, καθώς τμήμα μπαλκονιού πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε πάγκο λαϊκής αγοράς, στον οποίο για καλή του τύχη δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο επαγγελματίας.

Οι φωτογραφίες του cretalive.gr είναι αποκαλυπτικές για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, εάν από κάτω βρίσκονταν εκείνη την ώρα οι επαγγελματίες που από το ξημέρωμα είχαν στήσει τους πάγκους τους, αλλά και δημότες που ψώνιζαν.

Καθοριστικό ως φαίνεται, ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ώρα της πτώσης του μπαλκονιού, οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να μαζεύουν ενώ κάποιοι βρίσκονταν ήδη στον δρόμο της επιστροφής. Η ώρα, δηλαδή, ήταν περασμένη και, ευτυχώς, οι περισσότεροι είχαν σχολάσει, ενώ ο κόσμος είχε περιοριστεί.

Πάντως, όπως είναι φυσικό, όσοι βρίσκονταν εκεί σάστισαν ενώ επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Πηγή: skai.gr

