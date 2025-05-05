Βιασμός 16χρονης στην Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα στοιχεία φέρνει στη δημοσιότητα το Tempo24.News για τον βιασμό της 16χρονης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφιάλτης για την ανήλικη ξεκίνησε όταν πήγε με το αδερφάκι της σε φιλικό σπίτι όπου βρισκόταν ο 32χρονος δράστης.

Εκείνος με την πρόφαση πως θέλει να βγει για να ψωνίσει, ρώτησε το κορίτσι αν θέλει να πάει μαζί του.

Οταν εκείνη έδωσε θετική απάντηση, πήγαν μαζί για ψώνια και στη συνέχεια την οδήγησε στο δικό του σπίτι όπου και τη βίασε.

Η κοπέλα σε κατάσταση σοκ πήγε στην οικία της, όπου και εξιστόρησε στην οικογένειά της τι είχε συμβεί.

Μάνα, γιος και γαμπρός έφυγαν αμέσως και πήγαν στο σπίτι του 32χρονου.

Εκεί του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον βιαστή. Συνέλαβε επίσης τη μητέρα, τον γιο και τον γαμπρό για παράνομη κατάκρατηση ατόμου, καθώς ο πρώτος τους υπέβαλε μήνυση. Ωστόσο στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση η οποία έδειξε ευρήματα που παραπέμπουν σε βιασμό.

Ο 32χρονος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει πως η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συγκατάθεση της 16χρονης.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.