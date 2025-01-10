Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε σε ΕΠΑΛ της Πάτρας με αδιάψευστο μάρτυρα την κάμερα, καθώς ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς δεν διστάζουν οι εμπλεκόμενοι να συνεχίσουν τις βιαιοπραγίες.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ υπάρχει μια τάξη Αγγλικών όπου εκεί κάνουν μαθήματα αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην περιοχή. Φαίνεται ότι είχαν κάποιες διαφορές με μαθητές του ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποιες προστριβές. Συγκεκριμένα, 3-4 από τους αλλοδαπούς μαθητές έφυγαν από την τάξη που έκαναν τα Αγγλικά, πήγαν σε έναν συγκεκριμένο μαθητή και του ζήτησαν τον λόγο.

Εκεί ξεκίνησε η συμπλοκή, ενώ στη συνέχεια συμμετείχαν και άλλοι μαθητές. Οι καθηγητές όταν διαπίστωσαν τι συνέβαινε, κάλεσαν την Αστυνομία που συνέλαβε 3 άτομα, ενώ σχηματίστηκε παράλληλα και δικογραφία σε βάρος τους.

