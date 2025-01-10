Δεκαοχτώ μήνες μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού, η πολύκροτη υπόθεση που «πάγωσε» το πανελλήνιο, φθάνει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης το οποίο καλείται να αποτυπώσει τελεσίδικα την κρίση της Δικαιοσύνης.

Στο εδώλιο του Δικαστηρίου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ που μετά την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης επέστρεψαν στις φυλακές- επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά όμως η δίκη εφόσον κηρυχθεί σήμερα η έναρξή της - είναι βέβαιο ότι θα υποβληθούν αιτήματα αναβολής τα οποία θα εξεταστούν από τους δικαστές - θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών τού πρώτου βαθμού. Κι αυτό διότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης άσκησε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εξ αυτών θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι' αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από το σκέλος της δολοφονίας του 19χρονου 'Αλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που συνέβη τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2002, στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Σε αντίθεση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στα έδρανα των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας δεν θα κάθεται αυτή τη φορά ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με γραπτή του δήλωση. Εξηγώντας τους λόγους για την απόφασή του, ο κ. Κούγιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «έχει χαθεί εντελώς ο ψυχικός σύνδεσμος τον οποίο πρέπει να νιώθει ένας δικηγόρος με αυτούς που τον επιλέγουν να τους εκπροσωπήσει», ενώ ευχήθηκε στους συναδέλφους του που θα τον αντικαταστήσουν να βοηθήσουν το Δικαστήριο να εκδώσει μία δίκαιη απόφαση που θα δικαιώνει την μνήμη του 19χρονου 'Αλκη.

Πηγή: skai.gr

