Κοντά στη βόρεια πλευρά του Πηλίου απλωνόταν έως το 1962 η λίμνη Κάρλα. Η ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ώθησε την πολιτεία στην απόφαση, που αποδείχτηκε καταστροφική τα επόμενα χρόνια, να την αποξηράνει. Μπορεί, λοιπόν, να δημιουργήθηκαν 80.000 νέα στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, αλλά συντελέστηκε μία ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, τις συνέπειες της οποίας βιώνουμε μέχρι και σήμερα.

Για την αποξήρανση της λίμνης δημιουργήθηκε μία σήραγγα 10.150 μέτρων, και η αποστράγγιση διήρκησε συνολικά ενάμιση χρόνο. Τότε, θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα της περιφέρειας, που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη της γεωργίας, με τους αγρότες να παίρνουν στα χέρια τους νέα χωράφια για καλλιέργειες. Η σταδιακή, όμως, πτώση της υπόγειας υδροφορίας και η εξάλειψη της παραλίμνιας χλωρίδας, προειδοποιούσαν για την αρχή μίας καταστροφικής εξέλιξης…

Τα επόμενα χρόνια έμελλε να εισχωρήσει το θαλάσσιο μέτωπο στην περιοχή της Κάρλας, με αποτέλεσμα να μολυνθεί και ο γειτονικός Παγασητικός Κόλπος με την εμφάνιση φυτοπλαγκτού. Ακόμη, δημιουργήθηκαν ρήγματα μεγάλου βάθους και καταστράφηκαν πολλά κτίσματα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το μικροκλίμα άλλαξε ριζικά, και κατέστη αδύνατη η υδροδότηση των οικισμών και των πόλεων.

Πριν από δύο χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2023, η κακοκαιρία Daniel έπληξε και «έπνιξε» κυριολεκτικά τη Θεσσαλία. Ο Παλαμάς βούλιαξε, όπως και πολλά χωριά στον κάμπο της Καρδίτσας, ενώ το νερό δεν ξέχασε την παλιά του διαδρομή, και μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες η λίμνη Κάρλα ξαναδημιουργήθηκε στο αρχικό της μέγεθος. Θα μπορούσε κανείς να πει, ότι αυτό ήταν μία εκδίκηση της φύσης, στην απερίσκεπτη κίνηση των ανθρώπων να τη δαμάσουν και να αλλάξουν το τοπίο, επεμβαίνοντας βίαια σε αυτό.

Σήμερα γίνεται μία προσπάθεια αναδημιουργίας της λίμνης, που θα έχει μέγεθος 38.000 στρέμματα. Ήδη από το 2010 άρχισε η άντληση νερού από τον Πηνειό, ενώ όταν τεθούν σε πλήρη λειτουργία και τα πέντε αντλιοστάσια του ποταμού, θα τροφοδοτούν τη λίμνη με 14 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο. Το έργο αναμένεται να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην αντιπλημμυρική προστασία, την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, την άρδευση 100.000 στρεμμάτων και την ενίσχυση της ύδρευσης της πόλης του Βόλου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την ανασύσταση της λίμνης, ήρθαν στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως κοσμήματα, αγγεία, νομίσματα, κλίβανοι, υπολείμματα κτιρίων, αγωγοί και τάφοι, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να μετατρέψει ένα τμήμα του προϊστορικού οικισμού σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, για να μπορούν να θαυμάζουν οι επισκέπτες της περιοχής τα προαναφερθέντα ευρήματα, που τοποθετούνται χρονικά στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής. Στην αρχαιότητα η περιοχή συνδέθηκε με τον θεό Απόλλωνα. Από εκεί ξεκίνησαν για την Αργοναυτική Εκστρατεία ο Άρμενος, ο Πρόθοος και ο Εύμηλος, ενώ αποτέλεσε καταφύγιο για πολλούς ημίθεους και ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας και οι Αμαζόνες. Σήμερα η λίμνη Κάρλα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για να «σωθεί», και μπορεί να αλλάξει ριζικά τόσο το τοπίο, όσο και τις ζωές των ανθρώπων, που ζουν πέριξ της λίμνης.

