Εντοπίστηκαν μεσημβρινές ώρες χθες (19-1-2025) στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω σε περιοχή της Φυλής από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δύο οδηγοί τροποποιημένων αγωνιστικών αυτοκινήτων να πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες, εκδηλώνοντας άκρως επιθετική και επικίνδυνη συμπεριφορά για τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η επεισοδιακή καταδίωξη

Στο σταθμό διοδίων στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, κατελήφθησαν να κινούνται με ταχύτητα 287 και 254 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τη συσκευή μέτρησης ταχύτητας.

Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν σε έλεγχο, ωστόσο αμφότεροι επιτάχυναν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με τον ένα οδηγό να προσκρούει στο περιπολικό όχημα.

Ακολούθησε καταδίωξη με τους δύο οδηγούς να ενεργούν επικίνδυνους ελιγμούς και να προσπαθούν να διαφύγουν μέσω παρακείμενων τοπικών οδών.

Οι αστυνομικοί καταδίωκαν τα οχήματα, διατηρώντας ασφαλή απόσταση και μετά από σχεδιασμό και συντονισμό, τους ακινητοποίησαν σε κατάλληλα σημεία, αποτρέποντας τυχόν κίνδυνο για τους πολίτες.

Σε βάρος των επ’ αυτοφώρω συλληφθέντων οδηγών, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατά συναυτουργία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικού, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τα οχήματα, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας για -310- ημέρες και οι άδειες ικανότητας οδήγησης για -480- ημέρες, τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -5.902- ευρώ και -133- πόντοι κατ’ εφαρμογή του συστήματος ελέγχου της συμπεριφοράς οδηγών.

Επισημαίνεται ότι για τη διεξαγωγή του αυτοσχέδιου αγώνα, έτεροι οδηγοί στάθμευσαν τα οχήματα τους στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο και αποβιβάστηκαν από αυτά για να παρακολουθήσουν τον επερχόμενο αγώνα, διακόπτοντας την κυκλοφορία στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Για την ταυτοποίηση των συγκεντρωμένων οδηγών στο σημείο έναρξης του αγώνα, είναι σε εξέλιξη η συλλογή ερευνητικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής παραμένει σε εγρήγορση με συνεχείς επιχειρησιακές δράσεις για την αποτροπή επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Πηγή: skai.gr

