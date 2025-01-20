​Σε λειτουργία τέθηκε το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου από σήμερα 20 Ιανουαρίου, με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου – τον Πρόεδρο, Στυλιανό Σακαρέτσιο, και τη Γενική Διευθύντρια, Ολυμπία Μαρκέλλου – να ανακοινώνουν τις σημαντικές εξελίξεις και αναβαθμίσεις που υλοποιούνται, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Ενίσχυση Προσωπικού

Έχει δρομολογηθεί η ενίσχυση του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου με συνολικά 38 νέες θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Σημειώνεται ότι, υπό το προηγούμενο καθεστώς, λειτουργούσε με 17 υπαλλήλους.

Σημαντικός αριθμός νέων προσλήψεων ολοκληρώνεται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ υποστηρικτικό προσωπικό έχει τοποθετηθεί και από άλλα σημεία του δημόσιου τομέα (π.χ. πρώην Υποθηκοφυλακεία, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λπ.).

2. Αναβάθμιση Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

Στο νέο Γραφείο στη Ρόδο έχουν ήδη εγκατασταθεί 24 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, βελτιώνοντας αισθητά τις υποδομές εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η αναβάθμιση του εξοπλισμού συμβάλλει στη γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

3. Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ανακοινώθηκε η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 12n.ktimatologio.gr, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε μια σειρά ηλεκτρονικών αιτήσεων και πληροφοριών.

Στόχος είναι η περαιτέρω αυτοματοποίηση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους εξ αποστάσεως, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας.

4. Ψηφιοποίηση Αρχείου

Μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα ψηφιοποίησης προχωρά εντατικά, με στόχο τη σάρωση 2.500.000 σελίδων από το αρχείο του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες ψηφιοποίησης έχουν ήδη αγγίξει υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης, διευκολύνοντας την τάχιστη πρόσβαση σε έγγραφα, καταχωρίσεις και ιστορικά στοιχεία.

5. Έργο Μετάπτωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του έργου που θα διασφαλίσει την ομαλή μετάπτωση του Γραφείου Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου:

Η σχετική διαγωνιστική διαδικασία προκηρύχθηκε το φθινόπωρο του 2024.

Η συμβασιοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου 3μήνου και θα ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Τονίζεται ότι, βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή αποτύπωση των ορίων κάθε ιδιοκτησίας, η απόδοση ΚΑΕΚ και ενεργών δικαιωμάτων των πολιτών σε κάθε ακίνητο, η συσχέτιση ψηφιοποιημένων αρχείων με κάθε ΚΑΕΚ αλλά και ο πλήρης μηδενισμός εκκρεμών πράξεων του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου.

6. Νομοθετικές Ρυθμίσεις

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 23/1/2025, ορίζονται τα εξής:

Καταργείται ο ρόλος του Κτηματολογικού Δικαστή στις μεταγραφές πράξεων. Αποκλειστική ευθύνη θα έχουν ο Προϊστάμενος και οι έχοντες δικαίωμα υπογραφής εντός του Κτηματολογικού Γραφείου.

Καταργείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού μερίδων οικοδομών, ώστε να υπάρξει εναρμονισμός με τους γενικούς κανόνες του Εθνικού Κτηματολογίου.

Δεν θα απαιτείται κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή στις απορριπτικές πράξεις. Οι πολίτες θα ενημερώνονται μέσω έρευνας δικηγόρου στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Οι τέσσερις μηχανικοί που εργάζονται στο Κτηματολόγιο Ρόδου, μέσω προγραμματικής συμφωνίας με το ΤΕΕ, θα έχουν δικαίωμα υπογραφής, εφόσον πιστοποιηθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μηχανικών Κτηματολογίου, το οποίο ενεργοποιείται εντός του επόμενου τριμήνου.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε τα εξής: «Με σεβασμό στην ιστορικότητα του Κτηματολογίου στη Δωδεκάνησο, αλλά και με πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που κληρονομούμε, εγκαινιάζουμε σήμερα το Κτηματολογικό Γραφείο της Ρόδου, βάζοντας οριστικά τέλος στην εποχή των Υποθηκοφυλακείων.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι ο σταδιακός μηδενισμός των 60.000 εκκρεμοτήτων, ώστε να επέλθει ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων. Η ψηφιακή αναβάθμιση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς από την πρώτη ημέρα λειτουργίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ψηφιακά, ενώ ξεκινά από σήμερα κιόλας η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου.

Ταυτόχρονα, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μετάπτωση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα έργο που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την οικονομία της Ρόδου, αλλά και ολόκληρης της Δωδεκανήσου.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

