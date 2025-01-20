Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε κτίριο στα Εξάρχεια - Διεκόπη η κυκλοφορία (Βίντεο)

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου

Φωτιά Εξάρχεια

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Εξάρχεια Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark