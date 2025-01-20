Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης, στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια.
Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
