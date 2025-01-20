Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Μεθώνης, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:00 και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

