Οι Τούρκοι αλιείς δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα καθ'όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν Τούρκοι ψαράδες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα εναντίον Ελλήνων ψαράδων.

Μάλιστα, δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.

Υπενθυμίζεται ότι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν ότι ζήτησαν από Τούρκους αλιείς να απομακρυνθούν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα όπου είχαν εισέλθει, ωστόσο από τουρκικό αλιευτικό οι τόνοι ανέβηκαν και οι Τούρκοι ψαράδες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»

Πηγή: skai.gr

