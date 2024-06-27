Liberation: Eρευνα γαλλικής δικαιοσύνης για εξαφάνιση τουριστριών στην Σίκινο

Στην εξαφάνιση στη Σίκινο των δύο Γαλλίδων τουριστριών, της Μαρί-Πιερ Αρφέλ και της Φρανσουάζ Μπουτό, οι οποίες εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής, αναφέρεται στο σημερινό της φύλο η γαλλική εφημερίδα Liberation.

Στο σχετικό δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο γιος της Μπουτό, Φρεντερίκ Ζιλ, δήλωσε σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό οτι η μητέρα του "είναι άνθρωπος που δεν ξεπερνά τα όριά της και δε θα πήγαινε σε ένα μονοπάτι που ήταν πολύ επικίνδυνο γι' αυτήν ή πολύ μακρινό ή πολύ ζεστό" ενώ μια φίλη της Αρφέλ, η Λορί Ντελμά, αναφέρει πως έχοντας ήδη κάνει πεζοπορία μαζί της, γνωρίζει πως ήταν προετοιμασμένη για όλα και ότι ‘'η τσάντα της ήταν πάντα γεμάτη με μπάρες δημητριακών, ποτά και φυσικά κουτί πρώτων βοηθειών".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια "αντίστοιχη έρευνα" με την Ελλάδα έχει ξεκινήσει στη Γαλλία από την εισαγγελία του Ντραγκινιάν για την Αρφέλ και από την εισαγγελία της Ρεμς για την Μπουτό, ενώ συγγενείς των δύο Γαλλίδων αναφέρουν ότι "εθελοντές και σκυλιά αναζήτησης από την περιοχή Αλπ Μαριτίμ της Γαλλίας είναι έτοιμοι να φύγουν για να συνδράμουν στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

