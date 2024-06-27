Λογαριασμός
Τραγωδία στην Εύβοια: Ένας 17χρονος χωρίς δίπλωμα ο οδηγός φορτηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονο

Ο 16χρονος ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα, από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως δεν είχε δίπλωμα ούτε και αυτός.

ΕΚΑΒ

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε σήμερα στην Εύβοια .

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 17χρονος ο οποίος από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως δεν είχε δίπλωμα οδηγούσε φορτηγάκι αγροτικό και παρέσυρε 16χρονο ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα, χωρίς δίπλωμα και αυτός.

Τον παρέσυρε και δεν σταμάτησε. Λίγο αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Καρύστου ενώ ο 16χρονος με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά.

