Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε σήμερα στην Εύβοια .
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 17χρονος ο οποίος από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως δεν είχε δίπλωμα οδηγούσε φορτηγάκι αγροτικό και παρέσυρε 16χρονο ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα, χωρίς δίπλωμα και αυτός.
Τον παρέσυρε και δεν σταμάτησε. Λίγο αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Καρύστου ενώ ο 16χρονος με ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν αργά.
