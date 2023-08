Η απίστευτη πρόταση γάμου υποψήφιου γαμπρού στη Λέσβο: Έστειλε στην αγαπημένη του... εξώδικο για να τον παντρευτεί Ελλάδα 10:40, 28.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος γαμπρός έστειλε στην αγαπημένη του που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, εξώδικο προκειμένου να την πείσει να τον παντρευτεί - Δείτε τι αναφέρεται στο...εξώδικο