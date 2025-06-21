Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πυργί Λέσβου το απόγευμα του Σαββάτου

Οι κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή έλαβαν νωρίτερα μήνυμα του 112 από την Πολιτική Προστασία να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε έκταση με ελαιόδεντρα, σχετικά κοντά στην παραλία και για την κατάσβεσή της έσπευσαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από τη 12η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

