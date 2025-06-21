Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πυργί Λέσβου το απόγευμα του Σαββάτου
Οι κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή έλαβαν νωρίτερα μήνυμα του 112 από την Πολιτική Προστασία να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Η πυρκαγιά έκαιγε σε έκταση με ελαιόδεντρα, σχετικά κοντά στην παραλία και για την κατάσβεσή της έσπευσαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από τη 12η ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
- Πυροσβεστική: 55 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο – Μερική επιφυλακή για περιοχές Υψηλού Κινδύνου
- Απάντηση των Δικηγορικών Συλλόγων στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου για Κωνσταντοπούλου: Δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη
- Σε 24ωρη επιφυλακή από αύριο ο δήμος Αθηναίων λόγω πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
