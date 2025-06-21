Σε πλήρη επιφυλακή θέτει από αύριο Κυριακή (22/6) ο Δήμος Αθηναίων τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Όλες οι Υπηρεσίες του δήμου (Πράσινο, Καθαριότητα, Δημοτική Αστυνομία και αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας) θα πραγματοποιούν περιπολίες όλο το 24ωρο. Παράλληλα, θα υπάρχει φύλαξη σε όλους τους μεγάλους χώρους πρασίνου της πόλης (Λόφοι Λυκαβηττού, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.α.), ενώ υδροφόρες θα είναι διαθέσιμες ώστε να βοηθήσουν το έργο της Πυροσβεστικής σε περίπτωση ανάγκης.

Η Δημοτική Αστυνομία θα ελέγχει με drones τις περιοχές πρασίνου, προκειμένου να ενημερώσει την Πυροσβεστική όπου κριθεί αναγκαίο.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος καλεί τους πολίτες και τους φορείς να είναι προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη γραμμή 1595, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Πηγή: skai.gr

