Στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, η οποία έψεξε χθες τους Δικηγορικούς Συλλόγους, επειδή δεν κινήθηκαν αυτεπάγγελτα στην περίπτωση της συμπεριφοράς που επέδειξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τους δικαστές της έδρας του Μ.Ο.Ε. Λαμίας που δικάστηκε η υπόθεση του Επαμεινώντα Κορκονέα, απαντά η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή αναφέρει ότι για να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πρέπει να προηγηθεί η υποβολή πειθαρχικής αναφοράς, καθώς «δεν υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης» και «μέχρι σήμερα ούτε έστω μία απλή Αναφορά- Έκθεση δεν έχει περιέλθει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των δικηγόρων από το Εφετείο Λαμίας».

Σχετικά με αναφορά της Πρωτοδίκου Βόλου Ελένης Μπέτα, για τη «βαριά και επανειλημμένα προσβλητική συμπεριφορά» της ιδίας δικηγόρου, την οποία επικαλέστηκε η κυρία Κλάπα στη χθεσινή ανακοίνωσή της, η συντονιστική επιτροπή επισημαίνει ότι «έχει κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, η μυστικότητα, όμως, που τη διέπει, δεν μας επιτρέπει να δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω στοιχεία της υπόθεσης».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:

«Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 21.6.2025, με αφορμή την από 20.6.2025 ανακοίνωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. H Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα αναμέναμε να γνωρίζει, ως Πρόεδρος και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων, ότι, σε περίπτωση διάπραξης τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίου, δεν υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 336 ) και του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 155), είναι η προηγούμενη υποβολή αρμοδίως πειθαρχικής αναφοράς, μη αρκούσης της γνώσης γεγονότων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Μέχρι σήμερα ούτε έστω μία απλή Αναφορά- Εκθεση δεν έχει περιέλθει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των δικηγόρων από το Εφετείο Λαμίας.

2. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου λίγες μόλις ημέρες πριν την αφυπηρέτησή της, αντί να ασχοληθεί με την κριτική αποτίμησητης λειτουργίας της Δικαιοσύνης επί της θητείας της, παρεμβαίνει αυτόκλητα στο δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με καταχρηστικές συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων ενώπιον Δικαστηρίου με τις συγκλίνουσες αλλά και αποκλίνουσες θέσεις τους επί του θέματος αυτού.

Προφανώς, έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από τις παρεμβάσεις των θεσμικών μας οργάνων τόσο για την προάσπιση του Κράτους Δικαίου όσο και για τα κακώς κείμενα στη λειτουργία της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή με την από 12.6.2025 προαναφερόμενη ανακοίνωσή της καλούσε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστών και εισαγγελέων της χώρας, να τοποθετηθεί για ελεγκτέες πειθαρχικά συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών και όχι προκειμένου να ασκήσει κατ' αυτών πειθαρχικό έλεγχο.

Η Πρόεδρος του ΑΠ θα έπρεπε σαφώς να γνωρίζει ότι σε όσες περιπτώσεις μας καταγγέλθηκαν τέτοιες συμπεριφορές δικαστικών λειτουργών κατά δικηγόρων απευθυνθήκαμε στα αρμόδια προς τούτο πειθαρχικά όργανα για τις κατά νόμο ενέργειες.

4. Ως προς την μνημονευόμενη αναφορά της Πρωτοδίκη Βόλου κατά δικηγόρου, ενημερώνουμε ότι έχει κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, η μυστικότητα, όμως, που τη διέπει, δεν μας επιτρέπει να δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω στοιχεία της υπόθεσης, γεγονός που δεν πράττει η Πρόεδρος του ΑΠ δίνοντας στη δημοσιότητα, ως μη όφειλε, συγκεκριμένα στοιχεία. Η πειθαρχική δικαιοδοσία, λόγω της σοβαρότητάς της, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εντάσσεται σε λογικές επικοινωνιακής διαχείρισης.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, πάντως, ότι σε αυτή την περίπτωση, η Πρόεδρος του ΑΠ περιορίζει το ενδιαφέρον της στην λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων των δικηγόρων και δεν ασχολείται με την πορεία της ποινικής διαδικασίας στην ίδια υπόθεση.

5. Το δικηγορικό σώμα δεν αναμένει τις υποδείξεις της Προέδρου του ΑΠ για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του δικηγόρου και την προάσπιση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος. Το πράττει, άλλωστε, υπεύθυνα και διαχρονικά».

