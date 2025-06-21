Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Ευκαρπία Θεσσαλονίκης ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει καταγγελία για εμπρησμό και αναζητούνται οι δράστες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 41 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης:

Νωρίτερα εστάλη στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή οι πυροσβέστες παραμένουν επί ποδός και συνεχίζουν να καταβρέχουν την καμένη έκταση για την αποφυγή αναζωπυρώσεων ενώ πλέον έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή.

