Στόχος τριών νεαρών ληστών έγιναν το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων δύο παιδιά που έψαλαν τα κάλαντα σε περιοχή του λιμένα Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost δύο άντρες και μια γυναίκα υποχρέωσαν με την απειλή βίας αρχικά έναν 15χρονο και στη συνέχεια μια 10χρονη να τους δώσουν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει ως εκείνη την στιγμή και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες από τον 15χρονο πήραν 50 ευρώ και από την 12χρονη 10 ευρώ.

Τα παιδιά ενημέρωσαν την αστυνομία όπου λίγο αργότερα οι αρχές κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Μάλιστα στην κατοχή τους βρέθηκε και το ποσό των 24 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

