Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ένα ακινητοποιημένο ταχύπλοο με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου, το πρωινό των Χριστουγέννων.

Όπως έγινε γνωστό, το πλήρωμα του ναυαγοσωστικού προέβη στην περισυλλογή των 35 επιβαινόντων του (13 άνδρες, 7 γυναίκες και 15 ανήλικοι), καθώς και του Αφγανού χειριστή του σκάφους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Μαλαγαρίου και παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης, προκειμένου να οδηγηθούν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Ο 26χρονος χειριστής, αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε το σκάφος μεταφοράς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.



