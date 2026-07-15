Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, στη Λέσβο, στο ύψος του νεκροταφείου της Παναγιούδας.

Σύμφωνα με το lesvosnews.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, από την πορεία του, προσέκρουσε στην περιοχή της κολώνας ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι η μία γυναίκα ήταν Ελληνίδα και η δεύτερη υπήκοος Αυστραλίας. Η μία εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν γύρω από το διαλυμένο όχημα. Η κυκλοφορία περιορίστηκε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ένα μικρό σκυλί, το οποίο επίσης εντοπίστηκε νεκρό. Για το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται επίσημη ενημέρωση.



Τι είναι πιθανό να συνέβη

Χωρίς το επίσημο πόρισμα της Τροχαίας, οποιαδήποτε απόλυτη εκτίμηση θα ήταν αυθαίρετη. Από την τελική θέση και τις ζημιές του οχήματος, όμως, το πιθανότερο τεχνικό σενάριο είναι ότι το αυτοκίνητο: εξετράπη αρχικά από την κανονική του πορεία, ήρθε σε επαφή με σταθερό εμπόδιο —την κολώνα, τη βάση της ή τις προστατευτικές μπάρες— και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι προκάλεσε την αρχική απώλεια ελέγχου. Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα του οχήματος, ενδεχόμενο απότομου ελιγμού, στιγμιαίας απόσπασης της προσοχής, προβλήματος σε ελαστικό ή μηχανικής βλάβης, αλλά και πιθανό αιφνίδιο πρόβλημα υγείας της οδηγού.



Σημειώνεται πως στις 25 Μαΐου 2026, ένας 16χρονος και ένας 18χρονος είχαν χάσει τη ζωή τους στην ίδια περιοχή. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν, επιστρέφοντας από την περιοχή της Θερμής προς τη Μυτιλήνη, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Οι δύο νέοι τραυματίστηκαν θανάσιμα. Οδηγοίπόλεων και τοποθεσιών

Πηγή: skai.gr

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