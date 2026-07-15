Οριοθετήθηκε η φωτιά σε βαλτώδες σημείο στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (15 Ιουλίου 2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης Δήμου Δέλτα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς ήταν βαλτώδες με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του δήμου.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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