Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς βγαίνει από τη σκιά τους - Το θεατρικό της ντεμπούτο

Η Σούρι, κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, ετοιμάζεται να κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο στο περίφημο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου, ακολουθώντας τα βήματα των διάσημων γονιών της.

Η 20χρονη εθεάθη να φτάνει χαμογελαστή σε πρόβα τζενεράλε της παράστασης, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα. Η Σούρι συμμετέχει στην παράσταση «Midsummer!», μια σύγχρονη queer διασκευή του έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Όνειρο θερινής νυκτός».

Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς πέρασε περισσότερες από τρεις ώρες στον χώρο της παράστασης, προετοιμάζοντας την πρώτη της εμφάνιση. Μαζί της βρίσκονταν ακόμη οκτώ φοιτητές της Σχολής Δραματικής Τέχνης του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, όπου σπουδάζει και η ίδια.

Suri steps into the spotlight... Tom's girl makes stage debut treading the boards at the Fringe https://t.co/FgwwKVcZaS — Daily Mail (@DailyMail) August 5, 2026

Παρότι παλαιότερα είχε αναφερθεί ότι ενδιαφερόταν να ακολουθήσει σπουδές στον χώρο της μόδας, φαίνεται πως τελικά στράφηκε στην υποκριτική. Η Σούρι είχε αποφοιτήσει πριν από δύο χρόνια από το φημισμένο Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts της Νέας Υόρκης.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η 20χρονη άλλαξε το επώνυμό της, εγκαταλείποντας το «Κρουζ» και επιλέγοντας το Νοέλ, που είναι το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει νέα σχόλια γύρω από τη σχέση της με τον πατέρα της, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς χώρισαν το 2012, έπειτα από έξι χρόνια γάμου. Η ηθοποιός απέκτησε την πλήρη επιμέλεια της κόρης τους και τη μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Κρουζ διατηρούσε δικαίωμα επισκέψεων. Ο Κρουζ είχε παραδεχθεί στο παρελθόν ότι, αμέσως μετά το διαζύγιο, δεν είχε δει την τότε εξάχρονη κόρη του για 110 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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