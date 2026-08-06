Μπορεί οι περισσότερες κάμερες να έφυγαν, αλλά τα προβλήματα στον θύλακα της Θέουτα παραμένουν αναφέρει το Reuters. Η Θέουτα, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από την εισροή 72.000 μεταναστών που έφτασαν στις ακτές της μέσα σε μία εβδομάδα, επιδιώκει τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται ακόμα στον θύλακα στην ηπειρωτική Ισπανία, δήλωσαν την Τετάρτη οι τοπικοί ηγέτες.

Αν και η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών έχει επιστρέψει έκτοτε στο Μαρόκο, περίπου 1.100 ασυνόδευτοι ανήλικοι που έφτασαν πριν και κατά τη διάρκεια των εισροών - και δεν μπορούν να απελαθούν με συνοπτικές διαδικασίες - παραμένουν στον θύλακα, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Πολλοί φιλοξενούνται σε αυτοσχέδια καταλύματα σε αποθήκες ή κοιμούνται στους δρόμους, καθώς τα κέντρα υποδοχής της Θέουτα είναι γεμάτα. Φιλανθρωπικές οργανώσεις και ομάδες κατοίκων δήλωσαν ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά που κοιμούνται στο δρόμο, μαζί με έγκυες.

Ο Χάμζα Σιτούνι Μορένο, ένας 40χρονος κάτοικος, είπε ότι είχε πάει παιδιά στις αρχές, αλλά τον έδιωξαν, οπότε είχε ένα νεαρό κορίτσι να κοιμάται στο αυτοκίνητό του για ασφάλεια και είχε κατασκευάσει αυτοσχέδια καταλύματα για άλλα παιδιά και τους παρείχε φαγητό και κουβέρτες. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι έφτασαν... οι αρχές δεν μπορούν να το χειριστούν αυτό», είπε στο πρακτορείο.

«Κραυγή για βοήθεια»

Περίπου 75 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εισροών της περασμένης εβδομάδας σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό σε ολόκληρο το μπλοκ, και ξύπνησε μνήμες από τη μεταναστευτική κρίση του 2015-16, κατά την οποία έφτασαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Παρότι οι ισπανικές περιφερειακές κυβερνήσεις υποχρεούνται να βοηθούν άλλες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παραμένει ασαφές εάν το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας και το ακροδεξιό Vox - που διοικούν από κοινού τέσσερις περιφέρειες - θα δεχτούν ανηλίκους μετανάστες.

Την Τετάρτη, και οι τέσσερις περιφερειακές κυβερνήσεις συνασπισμού τους δήλωσαν ότι θα προσβάλουν μια τέτοια εντολή, με τον ηγέτη του Vox να λέει ότι «ούτε ένα ευρώ» ισπανικών χρημάτων δεν πρέπει να πηγαίνει στους ανηλίκους μετανάστες.

Ακόμα και αν οι περιφέρειες τους δεχτούν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ταυτοποίησης και μετεγκατάστασης θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, απαιτώντας ατομικές συνεντεύξεις, αναφορές και επαφή με τις χώρες προέλευσης για να αποκλειστεί η επιστροφή τους στις οικογένειές τους.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί ανθρωπιστικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Θέουτα, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή οι αρχές επικεντρώνονται στην καταγραφή ανηλίκων κάτω των 15 ετών, αλλά ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ακόμη νέοι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί στην πόλη.

«Κραυγάζουμε για βοήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE.

Έκτακτη ανάγκη στο μεταναστευτικό

Βάσει της μεταρρύθμισης της ισπανικής μεταναστευτικής νομοθεσίας που εφαρμόστηκε το 2025, μετά την έξαρση των μεταναστευτικών ροών που κατέκλυσε τα κέντρα υποδοχής στα Κανάρια Νησιά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να ανακατανέμονται από τις επιβαρυμένες περιοχές εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση του φακέλου της υπόθεσής τους.

Μετά τη μεταρρύθμιση, 719 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί από τα Κανάρια Νησιά στην ηπειρωτική Ισπανία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2026, και περισσότεροι από 400 ανήλικοι που έφτασαν στη Θέουτα έχουν μετεγκατασταθεί.

Το ζήτημα θα μπορούσε επίσης να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις της Ισπανίας με συντηρητικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η οποία ανέστειλε τις ρυθμίσεις ταξιδιών χωρίς διαβατήριο της Σένγκεν με την Ισπανία για έναν μήνα μετά την έφοδο στα σύνορα της Σεούτα.

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ (29 εκατομμύρια δολάρια) για τη Θέουτα, με σκοπό την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.

«Η διαπεριφερειακή αλληλεγγύη είναι απαραίτητη, ώστε αυτοί οι ανήλικοι να καταλήξουν σε άλλες τοποθεσίες όπου θα είναι σε καλύτερη θέση», υπογράμμισε την Τετάρτη ο Μιγκέλ Άγχελ Περέθ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα. «Ο νόμος πρέπει να τηρηθεί».

Πηγή: skai.gr

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