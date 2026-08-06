Mυστράς: Σήμερα η νεκροψία στη σορό του 90χρονου που κρατούσε σε καταψύκτη ο γιος του

Πάτρα, Ελένη Παρασκευοπούλου

Εξελίξεις αναμένονται για τη σοκαριστική υπόθεση στον Μυστρά, με τον ηλικιωμένο που κρατούσε στον καταψύκτη για 2,5 χρόνια ο γιος του, για να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Σήμερα, Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 90χρονου προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Χθες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έγινε προσπάθεια να ξεκινήσει η ιατροδικαστική διαδικασία, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού η σορός βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς ψύξης και δεν είχαν δημιουργηθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την εξέταση.

Αύριο, Παρασκευή ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπερασπιστική του γραμμή θα επικαλεστεί σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.