Πτωτική είναι η τάση των τιμών του πετρελαίου σήμερα, Πέμπτη, λόγω της συμφωνίας Ιράν – Ομάν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν κατά 33 σεντς, δηλαδή 0,42%, στα 79,12 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 42 σεντς, ή 0,56%, στα 74,80 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές επέστρεψαν στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία στις 17 Ιουνίου, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά αν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να καταλήξουν σε τελική συμφωνία.

Το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας ναυτιλιακής διαδρομής μέσω του Στενού του Ορμούζ και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.

Μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με στόχο να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπως δήλωσαν την Τετάρτη στο Reuters μια ανώτερη ιρανική πηγή και δύο αξιωματούχοι της περιοχής.

Αυτή θα είναι μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς το συμφέρον της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

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