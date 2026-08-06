ΗΠΑ: Ανάκληση μεξικανικών πιπεριών jalapeño μετά από ξέσπασμα σαλμονέλας – 345 κρούσματα σε 27 πολιτείες

Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ έχουν έρθει αντιμέτωπες με μία σοβαρή επιδημία σαλμονέλας που έχει συνδεθεί με τις πιπεριές jalapeño προέλευσης Μεξικού, η οποία μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει 345 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 27 πολιτείες και 36 νοσηλείες, χωρίς να έχει καταγραφεί όμως κάποιος θάνατος.

Η έρευνα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) οδήγησε στην ανάκληση προϊόντων που διανεμήθηκαν από την Coast Citrus Distributors, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι πιπεριές είχαν αποσταλεί σε αλυσίδες εστιατορίων, μεταξύ των οποίων τα Chipotle Mexican Grill και QDOBA.

Οι πιπεριές προέρχονταν από τη Σιναλόα

Σύμφωνα με τον FDA, οι πιπεριές προέρχονταν από κοινό παραγωγό στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού και διανεμήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Coast Citrus Distributors.

Η εταιρεία συμφώνησε να ανακαλέσει το σύνολο των προϊόντων που παρέμεναν στην αγορά και ενημερώνει τους πελάτες που τα είχαν παραλάβει.

Η έρευνα έδειξε ότι οι συγκεκριμένες πιπεριές χρησιμοποιήθηκαν από αρκετές αλυσίδες εστίασης.

Η Chipotle αντικατέστησε τον προμηθευτή των jalapeño ήδη από τις 20 Ιουλίου, ενώ η QDOBA διέκοψε τη χρήση τους στις 28 Ιουλίου και τις απέσυρε πλήρως από το μενού της.

Η πορεία της επιδημίας

Ο FDA ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα αφορούν ασθενείς που νόσησαν μεταξύ 19 Ιουνίου και 20 Ιουλίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των μολυσμένων προϊόντων.

Οι λοιμώξεις από σαλμονέλα προκαλούν συνήθως διάρροια, πυρετό και έντονες κοιλιακές κράμπες και μπορεί να εξελιχθούν σοβαρά σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η Coast Citrus δεν φαίνεται να προμήθευσε απευθείας σούπερ μάρκετ, ενώ συνέστησαν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές να μην καταναλώσουν, διαθέσουν ή σερβίρουν τις ανακληθείσες πιπεριές που προέρχονται από τη Σιναλόα.

Παράλληλα, ο FDA υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει πλέον συνεχιζόμενος κίνδυνος για τους καταναλωτές από τα συγκεκριμένα εστιατόρια, καθώς οι επίμαχες παρτίδες έχουν αποσυρθεί και αντικατασταθεί.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων

Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των τροφίμων στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι αμερικανικές αρχές διερευνούν επίσης πολυπολιτειακή επιδημία κυκλοσπορίασης, η οποία συνδέθηκε με μαρούλι που σερβιζόταν σε εστιατόρια Taco Bell, με την προέλευση να εντοπίζεται επίσης σε καλλιέργειες στο κεντρικό Μεξικό.

Η έρευνα για εκείνο το περιστατικό επεκτάθηκε πλέον σε 15 πολιτείες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας νωπών αγροτικών προϊόντων.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τη συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα ασφάλειας της Chipotle, η οποία στο παρελθόν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με μία σειρά τροφιμογενών επιδημιών που επηρέασαν σημαντικά τις πωλήσεις της και την οδήγησαν στην εφαρμογή αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων.



Πηγή: skai.gr

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