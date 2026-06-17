Λέσβος: Μία σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και απειλή

Συνελήφθη, στην Αγιάσο της Λέσβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, μόνιμος κάτοικος της Αγιάσου ο οποίος είχε τηλεφωνήσει στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης, και απείλησε στελέχη του δικηγορικού συλλόγου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε παράνομα.

Παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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