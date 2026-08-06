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Χολιγουντιανή «απόβαση» στη Μύκονο: Νικόλ Κίντμαν, Ζόε Σαλντάνα και Κέιτι Πέρι (video)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός γευμάτισε στο Nammos με διάσημη παρέα, ενώ η Κέιτι Πέρι έκανε βόλτα και αγορές μαζί με την κόρη της

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Νικόλ Κίντμαν

Άρωμα Χόλιγουντ έχει αυτές τις ημέρες η Μύκονος, καθώς στο νησί βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την εμφάνισή της στο διάσημο beach restaurant Nammos, στην Ψαρού, συνοδευόμενη από μεγάλη παρέα. Μαζί της βρίσκονταν η Ζόε Σαλντάνα και ο ηθοποιός Ομάρ Επς, με την άφιξή τους να καταγράφεται από την κάμερα του Mykonos Live TV.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απόλαυσε το γεύμα της δίπλα στη θάλασσα, επιλέγοντας φρέσκο ψάρι και ελληνικές γεύσεις, ενώ η παρέα διασκέδασε υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής.

Η παρουσία των τριών σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επισκέπτες του γνωστού μαγαζιού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τους δουν σε χαλαρές στιγμές, μακριά από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό.

Η κοινή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν και της Ζόε Σαλντάνα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται στη σειρά δράσης «Lioness». Η επαγγελματική τους σχέση φαίνεται πως έχει εξελιχθεί και σε φιλία, με τις δυο τους να απολαμβάνουν μαζί μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Για τη Ζόε Σαλντάνα, μάλιστα, η Μύκονος αποτελεί γνώριμο προορισμό, καθώς έχει επισκεφθεί το νησί αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Την ίδια περίοδο, στο νησί των Ανέμων βρίσκεται και η Κέιτι Πέρι, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με την κόρη της, Daisy Dove Bloom. Η Daisy Dove είναι η κόρη που απέκτησε η Κέιτι Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ τον Αύγουστο του 2020. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο καλλιτέχνες έχουν δηλώσει ότι παραμένουν αφοσιωμένοι στην από κοινού ανατροφή της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νικόλ Κίντμαν Κέιτι Πέρι
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