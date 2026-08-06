Άρωμα Χόλιγουντ έχει αυτές τις ημέρες η Μύκονος, καθώς στο νησί βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz.

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την εμφάνισή της στο διάσημο beach restaurant Nammos, στην Ψαρού, συνοδευόμενη από μεγάλη παρέα. Μαζί της βρίσκονταν η Ζόε Σαλντάνα και ο ηθοποιός Ομάρ Επς, με την άφιξή τους να καταγράφεται από την κάμερα του Mykonos Live TV.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απόλαυσε το γεύμα της δίπλα στη θάλασσα, επιλέγοντας φρέσκο ψάρι και ελληνικές γεύσεις, ενώ η παρέα διασκέδασε υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής.

Η παρουσία των τριών σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επισκέπτες του γνωστού μαγαζιού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τους δουν σε χαλαρές στιγμές, μακριά από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό.

Η κοινή εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν και της Ζόε Σαλντάνα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται στη σειρά δράσης «Lioness». Η επαγγελματική τους σχέση φαίνεται πως έχει εξελιχθεί και σε φιλία, με τις δυο τους να απολαμβάνουν μαζί μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Για τη Ζόε Σαλντάνα, μάλιστα, η Μύκονος αποτελεί γνώριμο προορισμό, καθώς έχει επισκεφθεί το νησί αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Nicole Kidman, Zoe Saldaña and Katy Perry living their best life in Mykonos

From dinner at Nammos to shopping with Daisy — the island is full of A-listers this summer.#Mykonos #NicoleKidman #KatyPerry #Greece pic.twitter.com/z4qn1etIR2 — Greek City Times (@greekcitytimes) August 5, 2026

Την ίδια περίοδο, στο νησί των Ανέμων βρίσκεται και η Κέιτι Πέρι, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με την κόρη της, Daisy Dove Bloom. Η Daisy Dove είναι η κόρη που απέκτησε η Κέιτι Πέρι με τον Ορλάντο Μπλουμ τον Αύγουστο του 2020. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο καλλιτέχνες έχουν δηλώσει ότι παραμένουν αφοσιωμένοι στην από κοινού ανατροφή της.

Πηγή: skai.gr

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