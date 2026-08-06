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Τραμπ: Οι ΗΠΑ διαθέτουν «τεράστια ποσότητα» όπλων - «Καταζητούνται όσοι διαρρεούν προδοτικές αναφορές»

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες "πυρομαχικών", ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Πέμπτης σε μια ανάρτηση στο Truth Social

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Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε το δημοσίευμα της Washington Post ότι τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου εξαντλούνται, επιμένοντας ότι ο στρατός διατηρεί τεράστια αποθέματα και επεκτείνει γρήγορα την παραγωγή τους.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες "πυρομαχικών", ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Πέμπτης σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων και εργοστασίων στην ιστορία της χώρας μας» επέμεινε. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατόπιν επιτέθηκε επίσης στις πηγές πίσω από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.

«Οι ''διαρροείς'' αυτών των προδοτικών αναφορών καταζητούνται», έγραψε. «Θα επιδιωχθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!»

Σύμφωνα με τη Washington Post, η απογοήτευση του προέδρου των ΗΠΑ για το Ιράν κορυφώθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ την περασμένη εβδομάδα, όπου απαίτησε απαντήσεις από τον υπουργό Πολέμου σχετικά με το γιατί προφανώς «παραπλανήθηκε» σχετικά με τις ακραίες ελλείψεις πυρομαχικών που απειλούν τώρα να περιορίσουν τις στρατιωτικές επιλογές για το Ιράν.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε απαντήσεις σχετικά με ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας. Είπε ότι τα εξαντλημένα αποθέματα επηρέασαν την απόφασή του να μην εξαπολύσει πρόσθετες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, διέψευσε την Washington Post. Η Λίβιτ, η οποία δήλωσε ότι παρευρέθηκε στη συνάντηση με τον Τραμπ και τον Χέγκεθ, χαρακτήρισε την αναφορά «ψεύτικες ειδήσεις» (fake news). «Αυτό κυριολεκτικά δεν συνέβη ποτέ και το είπαμε επανειλημμένα στην Washington Post», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «αγαπά τον υπουργό, και πιστεύει ότι κάνει καταπληκτική δουλειά».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ
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