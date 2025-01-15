Λεωφόρος Κηφισίας: Φωτιά σε όχημα

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας το μεσημέρι της Τετάρτης, επιβαρύνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Το αυτοκίνητο φαίνεται να πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, με αποτέλεσμα η έξοδος στο σημείο να είναι προσωρινά κλειστή. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Πηγή: skai.gr

