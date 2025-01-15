Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Κηφισίας λόγω φωτιάς σε όχημα

Τo αυτοκίνητο φαίνεται να πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Φάρου Ψυχικού

Λεωφόρος Κηφισίας: Φωτιά σε όχημα

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας το μεσημέρι της Τετάρτης, επιβαρύνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. 

Το αυτοκίνητο φαίνεται να πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, με αποτέλεσμα η έξοδος στο σημείο να είναι προσωρινά κλειστή. Η φωτιά έχει κατασβεστεί. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεωφόρος Κηφισίας κυκλοφορία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark