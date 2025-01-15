Να παραμείνει κρατούμενος μέχρι την Παρασκευή, οπότε προσδιορίστηκε η δίκη, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τον 38χρονο που συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και στερούμενος άδειας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για πέντε χρόνια καθώς είχε εντοπιστεί άλλες δυο φορές να οδηγεί μεθυσμένος.

Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και επιπλέον για οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια. Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο όπου η δίκη του αναβλήθηκε για μεθαύριο, με την δικαστή να αποφασίζει να διατηρηθεί μέχρι τότε η κράτησή του.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου τον σταμάτησαν χθες το απόγευμα για έλεγχο όταν τον αντιλήφθηκαν να οδηγεί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. «Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος και στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αρχές Μαρτίου 2024, του είχε αφαιρεθεί για πέντε έτη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος. Τότε είχε καταληφθεί να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών από προηγούμενη ίδια παράβαση που είχε διαπιστωθεί τον Νοέμβριο του 2022 από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.