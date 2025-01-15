Γυναίκα αξιωματικός που υπηρετεί στην Τροχαία Ηράκλειου, η Ευστρατία Κουλάρα αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ηνία της Τροχαίας Χανίων, καθώς, μετά το τροχαίο δυστύχημα με 45χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος, η διοικητής, κατά πληροφορίες, μετακινείται, στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα της πόλης, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου, αστυνόμος Β’ στον βαθμό, έγινε κατόπιν σοβαρής σκέψης, αποφασίστηκε, ωστόσο, η μετακίνηση της εν λόγω αξιωματικού που χαρακτηρίζεται ως «σιδηρά κυρία» πάνω στο αντικείμενο της και στην εφαρμογή του νομού. Υπηρετεί 14 χρόνια στην Τροχαία Ηρακλείου και θεωρείται από τα πλέον έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ

Στο μεταξύ χθες βράδυ τεθήκαν σε διαθεσιμότητα οι τρεις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στον έλεγχο του 45χρονου επιχειρηματία, λίγες ώρες πριν το φονικό τροχαίο, με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη.



