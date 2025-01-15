Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε χθες η Αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Περιστερίου και του Πειραιά, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο Αλβανοί, ηλικίας 48 και 52 ετών, και ένας 83χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με οικία στο Περιστέρι, εντός της οποίας πραγματοποιείται διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίστηκε η επίμαχη οικία και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά την προανακριτική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, δραστηριοποιούμενοι σε ξεχωριστά δίκτυα διανομής, αλληλένδετα μεταξύ τους.

Επιπλέον, έπειτα από έρευνες στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 939 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 822 γραμμ. αποξηραμένων φύλλων κάνναβης σε γυάλινα δοχεία,

• νάιλον συσκευασίες,

• το χρηματικό ποσό των 11.852 ευρώ,

• 5 κινητά τηλέφωνα,

• 3 τρίφτες κάνναβης,

• σιδερογροθιά,

• καρυοθραύστης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 2 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.