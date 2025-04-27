Λέκκας στον ΣΚΑΪ για τα ρήγματα στις Βούτες Ηρακλείου

Ώρες αγωνίας ζουν οι κάτοικοι του οικισμού Βούτες, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δυο ρηγματώσεις, συνολικού μήκους 150 μέτρων, εμφανίστηκαν ξαφνικά διαπερνώντας τοίχους σπιτιών και τμήματά δρόμων.

Στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μικρές καθιζήσεις αλλά ποτέ κάτι τέτοιο, για το λόγο αυτό στο σημείο έφτασε εσπευσμένα νωρίτερα ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, προκείμενου να εκτιμήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής συνόψισε πως δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε τι χαρακτήρα έχει αυτή η εδαφική διάρρηξη κι αν ειδικότερα πρόκειται για κατολίσθηση, περιστροφικό φαινόμενο, διαφορική καθίζηση ή αν θα συνοδευτεί από φαινόμενα ρευστοποίησης αφού όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και είναι πολύ πρόωρο το να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Ο στόχος της επιστημονικής κοινότητας σε αυτή τη φάση είναι να μελετήσει και να αποτυπώσει το φαινόμενο, διερευνώντας τα αίτια που το προκάλεσαν.

«Να δούμε μήπως τυχόν υπάρχει διαδικασία εξέλιξης του φαινομένου, κι αυτό είναι το πιο δύσκολο», σχολίασε ο κος Λέκκας επισημαίνοντας πως εν συνεχεία θα παρθούν τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η περιοχή κι αν τυχόν γίνει αντιληπτό πως έχουμε να κάνουμε με βαθιά κατολίσθηση και δεν καθίσταται εφικτή η σταθεροποίηση, να υπάρξει σχεδιασμός δράσεων που θα διασφαλίσουν τους πολίτες.

Με βάση τα παραπάνω, αύριο το πρωί ξεκινούν λεπτομερείς παρατηρήσεις κι έρευνες ώστε να αποτυπωθεί μια πρώτη αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει.

Σύμφωνα με τον κο Λέκκα, η διεξαγωγή συμπερασμάτων δεν αναμένεται να είναι χρονοβόρα και παράλληλα δε θεώρησε ανέφικτο το να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον διαπιστωθεί μια κατάσταση κτιρίων που θέτει σε κίνδυνο πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.