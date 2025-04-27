Θεσσαλονίκη: Το Λιμεναρχείο ζητά πληροφορίες για τη σορό που εντοπίστηκε στην παραλία

Τα χαρακτηριστικά του άνδρα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε χθες το βράδυ χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ζητώντας από όσους έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ανάκρισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η σορός του άνδρα βρέθηκε χθες στις 22:20 στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Θεσσαλονίκης, (στο ύψος του Κ.Υ.Ε με την επωνυμία «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»).

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 55-60 ετών, αναστήματος περίπου 1,65m, αδύνατο, με μαλλιά γκρίζου χρώματος και λευκά μούσια. Φορούσε μαύρο τζην παντελόνι, γκρι ζακέτα, άσπρο μπλουζάκι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Η σορός φυλάσσεται στο Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».

Όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται παραπάνω ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, καλούνται να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (Γρ. Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης), σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

