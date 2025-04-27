Ο απεγκλωβισμός επιβατών από το μετρό μετά την πτώση ατόμου στις ράγες

Βίντεο κατέγραψαν «καρέ-καρέ» τον εγκλωβισμό και εν συνεχεία την απομάκρυνση των επιβατών, από τον συρμό του μετρό, με πορεία μέσα στη σήραγγα, δίπλα από τις ράγες μετά την αναγκαστική διακοπή δρομολογίου εξαιτίας της πτώσης άνδρα από αποβάθρα που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν οι σταθμοί «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής».

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στο περιθώριο του περιστατικού, και προκειμένου να συνεχιστεί τμηματικά η κυκλοφορία, έγινε αναστροφή συρμών στο τμήμα Κατεχάκη – Πανόρμου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, στον εν λόγω συρμό σημειώθηκε απώλεια τάσης ρεύματος και οι επιβάτες έκαναν χρήση του μοχλού απελευθέρωσης θυρών.

Όπως τονίζει η ΣΤΑ.ΣΥ σε σχετική της ανακοίνωση, το προσωπικό λειτουργίας ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, προχώρησε άμεσα στη διακοπή της ρευματοδότησης στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής και στη συνέχεια στην εκκένωση του συρμού προς τον σταθμό Πανόρμου.

Η κυκλοφορία σε όλη τη Γραμμή 3 έχει αποκατασταθεί.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική, τραυματισμένος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σε απάντηση αναφορών στα ΜΜΕ, σχετικά με τη σημερινή εκκένωση συρμού στο δίκτυο του Μετρό, η ΣΤΑ.ΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών Κατεχάκη και Πανόρμου, λόγω απώλειας τάσης ρεύματος, συνέπεια του περιστατικού της απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Ευαγγελισμός.

Ακολούθησε αναγκαστική εκκένωσή του, μετά από εσφαλμένη χρήση του μοχλού απελευθέρωσης θυρών από επιβάτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη προσπάθεια επανεκκίνησης του συρμού.

Οι επιβάτες κατά την παραμονή τους εντός του συρμού (11:45 – 12:05), ενημερώνονταν από τον οδηγό με διαδοχικές ανακοινώσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά, αρχικά για την καθυστέρηση του δρομολογίου και στη συνέχεια για την εκκένωση.

Κατά μήκος του τούνελ υπάρχει επαρκής φωτισμός και στις δύο πλευρές του, καθώς και πεζοδιάδρομος, μέσω του οποίοι οι επιβάτες έφθασαν στον πλησιέστερο σταθμό της Πανόρμου.

Στις 13:16 όλοι οι επιβάτες βρίσκονταν στον σταθμό Πανόρμου. Η διαδικασία εκκένωσης έγινε υπό την επίβλεψη του οδηγού και του σταθμάρχη, εφαρμόζοντας αυστηρά το πρωτόκολλο ασφαλείας και χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από το συρμό του μετρό, στον σταθμό Ευαγγελισμός ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12.00.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

